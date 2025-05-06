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Под ударом рынок "Барабашово", пожары, пострадавшие: все о последствиях атаки на Харьков

Вторник 06 мая 2025 09:04
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Под ударом рынок "Барабашово", пожары, пострадавшие: все о последствиях атаки на Харьков Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 6 мая, российские террористы нанесли массированный удар по Харькову. В результате атаки пострадали четыре района города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Во время атаки попадания и падения обломков зафиксировали в:

  • Шевченковском;
  • Киевском;
  • Холодногорском;
  • Индустриальном районах города.

По предварительным данным из-за атаки пострадали четыре человека. В частности в результате атаки произошло 6 пожаров.

Шевченковский район

Из-за атаки горели крыша и комната частного жилого дома на площади 400 квадратных метров.

Киевский район

Как пишет ГСЧС, горели магазины на территории рынка на площади 500 квадратных метров. Известно о повреждении около 90 торговых объектов. В частности 20 сгорело.

По другому адресу горело здание ресторана на площади 700 квадратных метров.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)

"Барабашово"

По словам вице-президента концерна "АВЭК и Ко" Александра Макаренко, которого цитирует "Объектив", в результате атаки на рынок "Барабашово" выгорели около 90 магазинов. Он добавил, что это уже второй "прилет" за последние месяцы.

"Начали восстанавливать магазины, демонтировать повреждения. И снова произошел "прилет". Он произошел на территории новой площадки детского рынка. Здесь сосредоточены магазины детской одежды, игрушек и всего, что с этим связано. Выгорело пока полностью три блока. Это около 90 магазинов. Повреждено еще примерно такое же количество магазинов. Это выбитые окна, роллеты, повреждены стены", - добавил он.

Он отметил, что сейчас администрация оценивает ущерб от российской атаки.

Холодногорский район

Известно о повреждении фасада многоквартирного дома, горел киоск, здание и 3 автомобиля на общей площади 120 квадратных метров.

Индустриальный район

В результате атаки загорелся автомобиль на площади 20 метров контактов. Повреждено производственное здание.

Обстрел Харькова

В последнее время враг усилил обстрелы Харькова. Террористы регулярно применяют дроны и атакуют гражданскую инфраструктуру, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Как рассказывал городской голова Игорь Терехов, Харьков ночью получил 20 ударов "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям.

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