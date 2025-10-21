Россияне ударили по Сумам дроном "Италмас": есть раненые

По словам Кобзара, около 16:30 дрон "Италмас" ударил по дорожному покрытию в Сумах.

Фото: последствия российского удара по Сумам (Сумская ОВА и Сумская ГВА)

"В настоящее время известно о девяти раненых людях", - рассказал он.

И.о. мэра Сум добавил, что из-за атаки повреждено более 10 автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.

Он обратил внимание, что завтра, 22 октября, с 9 утра будет работать мобильный штаб, чтобы предоставить помощь тем, кто в ней нуждается.

В то же время Кривошеенко добавил, что россияне ударили по дороге во время движения автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали, они в стабильном состоянии.

В свою очередь Григоров отметил, что угроза повторных ударов сохраняется. Он призвал жителей Сумской области не игнорировать воздушную тревогу.

Стоит заметить, что российский беспилотник "Италмас" (известен также как "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") представляет собой упрощённую модификацию ударного БПЛА Shahed-136. Выполнен по схеме "летающее крыло" и иногда упоминается как нечто среднее между "Шахедом» и "Ланцетом".