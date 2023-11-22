Россияне ударили по школе в Херсоне: видео последствий

Российские оккупанты сегодня, 22 ноября, ударили по школе в Херсоне. В результате атаки здание было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Херсона Романа Мрочко в Telegram.

"В результате сегодняшних обстрелов центра Херсона со стороны российских оккупационных войск повреждена еще одна школа", - отметил Мрочко.

Он обнародовал видео последствий удара. На ролике директор школы рассказала, что "прилет" был по спортивной площадке на территории школы.

"Выбиты все окна, которые выходят в сторону школьного двора. Поврежден новый корпус, старый корпус - окна выбиты. В старом корпусе повреждена крыша. И столовая - везде окна выбиты. И полностью разрушено футбольное поле", - уточнила она.

По данным Мрочко, всего враг разрушил 106 учебных заведений в Херсонской общине. Некоторые - полностью.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты продолжают удерживать левобережье Херсонской области под своим контролем. Это позволяет им бить по населенным пунктам правого берега при помощи артиллерии и управляемых авиационных бомб.

В результате таких постоянных атак гибнут и получают ранения мирные жители региона.

Уже сегодня, 22 ноября, утром стало известно, что в результате очередного такого удара по Херсону один человек погиб. Еще семеро - получили ранения.