Росіяни вдарили по школі у Херсоні: відео наслідків

Російські окупанти сьогодні, 22 листопада, вдарили по школі у Херсоні. Внаслідок атаки будівля була пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Херсона Романа Мрочка у Telegram.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів центру Херсона з боку російських окупаційних військ пошкоджено ще одну школу", - зазначив Мрочко.

Він оприлюднив відеонаслідки удару. На ролику директор школи розповіла, що "приліт" був по спортивному майданчику на території школи.

"Вибито всі вікна, які виходять у бік шкільного двору. Пошкоджено новий корпус, старий корпус - вікна вибиті. У старому корпусі пошкоджено дах. І їдальня - скрізь вікна вибиті. І повністю зруйновано футбольне поле", - уточнила вона.

За даними Мрочка, всього ворог зруйнував 106 навчальних закладів у Херсонській громаді. Деякі - повністю.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області під своїм контролем. Це дозволяє їм бити по населених пунктах правого берега за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб.

Внаслідок таких постійних атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі регіону.

Вже сьогодні, 22 листопада, вранці стало відомо, що внаслідок чергового удару по Херсону одна людина загинула. Ще семеро - отримали поранення.