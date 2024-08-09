Россияне обстреляли супермаркет в Константиновке, есть погибшие и много раненых

Сегодня, 9 августа, российские оккупанты нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" Константиновки Донецкой области. В результате обстрела два человека погибли, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, террористы атаковали Константиновку из ствольной артиллерии. Сейчас известно о меньшей мере 7 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работает полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

Фото: россияне обстреляли супермаркет в Константиновке, есть раненые (t.me/VadymFilashkin)

Как пишут местные Telegram-каналы, удар был нанесен около 11:00.

"Война с гражданскими - это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя удар по супермаркету.

Есть погибшие, количество раненых возросло

По состоянию на 12:45, как сообщает Филашкин, известно о:

2 погибших;

17 раненых.

"Поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается", - добавил глава ОГА.

Обстрел Украины в ночь на 9 августа

В ночь на 9 августа враг в очередной раз атаковал территорию Украины. На этот раз россияне запустили 27 ударных беспилотников типа Shahed из района Приморско-Ахтарск Российской Федерации.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить все 27 БпЛА в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской и ряде других областей.