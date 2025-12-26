RU

Россияне ударили ракетой по Умани: есть пострадавшие, среди них - дети

Иллюстративное фото: россияне ударили ракетой по Умани (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 26 декабря нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Пострадали шесть человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. На сейчас имеем шестерых травмированных. Среди них - двое детей. Всем оказывают необходимую помощь", - сообщил Табурец.

Также, по его словам, есть разрушения жилой инфраструктуры. На месте вражеского удара работают все необходимые службы.

 

Обстрел Украины 26 декабря

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 73 вражеских беспилотника.

В частности, российские войска всю ночь наносили удары по энергетической на портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть повреждения и перебои со светом.

Под ударами российских беспилотников также оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии.

Также известно, что враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге Одесской области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время.

Кроме того, оккупанты ударили по железнодорожной станции в Ковеле. Повреждены локомотив и грузовой вагон.

Также россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.

