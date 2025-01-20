ua en ru
Пн, 20 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Понедельник 20 января 2025 11:59
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об управляемой авиационной ракете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:52, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Полтавской области;
  • Херсонской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: воздушная тревога по состоянию на 11:52 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 11:51 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о скоростной цели в южной части Сумской области с курсом на Черниговскую область. Через пару минут стало известно об управляемой авиационной ракете, которая двигалась с курсом на запад.

Обстрелы России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для атак террористы применяют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и не только. Все это создает серьезную угрозу для гражданского населения.

В ночь на 20 января россияне запустили по Украине 141 беспилотник различного типа, которые атаковали с пяти направлений. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 93 дрона. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Инаугурация Дональда Трампа. Что нужно знать о вступлении в должность нового президента США
Инаугурация Дональда Трампа. Что нужно знать о вступлении в должность нового президента США
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах