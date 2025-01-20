В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об управляемой авиационной ракете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

В 11:51 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о скоростной цели в южной части Сумской области с курсом на Черниговскую область. Через пару минут стало известно об управляемой авиационной ракете, которая двигалась с курсом на запад.

По состоянию на 11:52, воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для атак террористы применяют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и не только. Все это создает серьезную угрозу для гражданского населения.

В ночь на 20 января россияне запустили по Украине 141 беспилотник различного типа, которые атаковали с пяти направлений. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 93 дрона. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

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