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Оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область: погибли четверо гражданских

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Донецкая область, Среда 01 февраля 2023 08:49
Оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область: погибли четверо гражданских Фото: оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область, есть жертвы и раненые (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки атаковали несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Парасковеевке и 1 Угледаре. Еще 6 человек в области получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1339 человек, еще 2939 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее власти Бахмута сообщили, что под постоянными обстрелами в городе на 31 января проживали около 6,5 тысячи жителей.

Как сообщалось, во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.

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