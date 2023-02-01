Оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область: погибли четверо гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Парасковеевке и 1 Угледаре. Еще 6 человек в области получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1339 человек, еще 2939 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.