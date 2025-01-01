В Запорожской области из-за российского обстрела горят дома, спасен человек, - ОВА

Запорожская область подверглась вражеским воздушным ударам накануне вечером, 31 декабря 2024 года. Из-за российской атаки в одном из населенных пунктов пострадали гражданские объекты, произошли пожары в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

"В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов", - рассказал чиновник уже ночью 1 января 2025-го.

Глава ОГА добавил, что работники ГСЧС спасли женщину.

"Экстренные службы работают на месте", - передал Федоров.

Отметим, перед этим в Запорожской области вчера вечером, около 22:20, прогремели взрывы. Позже местные власти проинформировали, что они были связаны с работой систем противовоздушной обороны из-за российской атаки города Запорожье "Шахедами".

Уже около половины двенадцатого ночи глава ОВА рассказал, что информация о пострадавших - не поступала. Вместе с тем он призвал жителей области переждать в укрытиях, поскольку вражеская воздушная атака продолжалась.

Добавим, отбой воздушной тревоги по Запорожской области был объявлен в 00:41.

Обстрелы Запорожья

Отметим, город Запорожье, как и другие населенные пункты Украины недалеко от линии фронта, часто подвергается российским ударам. Оккупанты для обстрелов применяют управляемые авиабомбы, ракеты разных типов и беспилотники.

Например,26 декабря 2024 года в Запорожье прогремел взрыв из-за ракетного удара противника.

Ранее, 20 декабря, российские захватчики атаковали Запорожье дронами. Тогда из-за обстрелов пострадали четыре человека. В городе после вражеской атаки начался пожар.

10 декабря российские террористы нанесли ракетный удар по центру Запорожья - враг попал по частной больнице, в результате чего здание медучреждения было уничтожено и также были повреждены рядом расположенные здания. В городе продолжалась аварийно-спасательная операция. По последним данным, жертвами ракетной атаки стали 7 человек, были ранены 22 человека.

Также напомним, вечером 6 декабря российские оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, и в результате атаки начался пожар на СТО, были погибшие и пострадавшие. Из-за обстрела погибли 10 человек.