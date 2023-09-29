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Россияне ударили ракетами по Николаеву: какие последствия

Николаев, Пятница 29 сентября 2023 07:54
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Россияне ударили ракетами по Николаеву: какие последствия Фото: россияне нанесли ракетный удар по Николаеву (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 29 сентября нанесла ракетный удар по Николаеву. Ракеты попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Около 4:13 россияне нанесли ракетный удар. Было попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города.

"В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45", - говорится в сообщении.

Подробная информация о последствиях вражеской атаки уточняется. Информации о пострадавших нет.

Взрывы в Николаеве

Как мы ранее сообщали, этой ночью в Николаеве прогремели по меньшей мере два мощных взрыва. В области звучала воздушная тревога.

В сети сообщают о якобы ударе "Искандеров", а Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Стоит отметить, что вечером 27 сентября оккупанты также ударили по Николаеву ракетой. По данным Николаевской ОВА, было попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города.

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