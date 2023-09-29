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В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Николаев, Пятница 29 сентября 2023 04:51
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В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Николаеве слышали взрывы во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Николаеве в ночь на 29 сентября. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как отмечают местные жители, в Николаеве слышали по меньшей мере два мощных взрыва. До этого в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

В сети сообщают о якобы "прилете" двух "Искандеров". Пока местные власти не комментировали ситуацию на городе.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Херсонской и Николаевской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 4:45

В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Атака на Николаев

Напомним, вечером 27 сентября оккупанты ударили по Николаеву ракетой. По данным Николаевской ОВА, было попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города.

В результате ракетного удара вспыхнула сухая трава. К счастью, никто не пострадал.

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