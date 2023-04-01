Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке: есть разрушения
Российские оккупанты сегодня, 1 апреля, нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
По его словам, первая ракета попала в админздание, а вторая - также в инфраструктурный объект.
Фото: последствия обстрела Авдеевки (t.me/ermaka2022)
"Люди находились в укрытии, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Ермак.
Напомним, вчера, 31 марта, от обстрелов россиян в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать отказалась от эвакуации 30 марта.
Также мы писали, что, по словам военных, украинские защитники не дают россиянам окружить Авдеевку. Враг несет потери.
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