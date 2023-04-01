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Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці: є руйнування

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Авдіївка, Субота 01 квітня 2023 18:34
Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці: є руйнування Фото: росіяни вдарили ракетами по Авдіївці (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 квітня, завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

За його словами, перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга - також в інфраструктурний об'єкт.

Фото: наслідки обстрілу Авдіївки (t.me/ermaka2022)

"Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих", - написав Єрмак.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, від обстрілів росіян в Авдіївці загинула п'ятимісячна дитина. Її мати відмовилася від евакуації 30 березня.

Також ми писали, що, за словами військових, українські захисники не дають росіянам оточити Авдіївку. Ворог зазнає втрат.

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