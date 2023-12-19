ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по пограничникам FPV-дронами. Воины отразили атаку (фото)

Запорожская область, Вторник 19 декабря 2023 16:17
UA EN RU
Россияне ударили по пограничникам FPV-дронами. Воины отразили атаку (фото) Архивное фото: Россияне ударили по пограничникам FPV-дронами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска попытались ударить по Силам обороны Украины на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Однако украинские бойцы отбили вражескую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Рой вражеских дронов атаковал пограничников на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник совершил несколько волн запусков дронов с разных направлений, однако массированный удар бойцы ГПСУ отбили с помощью антидронового ружья.

Фото: Вражеские дроны и детали к ним (facebook.com/DPSUkraine)

"Так, один FPV-дрон "засел" на дереве, пять - разорвало на куски, еще два - пограничники ювелирно "посадили", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 района дистанционного минирования противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Война в Украине пограничная служба
NEWS
Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП
Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году