Ситуация на фронте сегодня 19 декабря

Украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 района дистанционного минирования противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадала Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района дистанционного минирования и 1 артиллерийское средство противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 347 160 военных.