ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по прикордонниках FPV-дронами. Воїни відбили атаку (фото)

Запорізька область, Вівторок 19 грудня 2023 16:17
UA EN RU
Росіяни вдарили по прикордонниках FPV-дронами. Воїни відбили атаку (фото) Архівне фото: Росіяни вдарили по прикордонниках FPV-дронами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська спробували вдарити по Силах оборони України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів. Однак українські бійці відбили ворожу атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Рій ворожих дронів атакував прикордонників на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник здійснив кілька хвиль запусків дронів із різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці.

Фото: Ворожі дрони та деталі до них (facebook.com/DPSUkraine)

"Так, один FPV-дрон "засів" на дереві, п'ять - розірвало на шматки, ще два - прикордонники ювелірно "посадили", - додали прикордонники.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 райони дистанційного мінування противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найжорстокіші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році