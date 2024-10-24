Россияне ударили по почте в Донецкой области: есть погибшие и ранены (фото)
Российские кафиры ударили по почтовому отделению в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры сообщили, что сегодня около 16:30 российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.
"Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры - одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили правоохранители.
Еще один мужчина 37 лет был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Пока ему предоставляется квалифицированная помощь.
Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.
Потери РФ на фронте
Напомним, что за последние сутки россияне потеряли на фронте более 1000 солдат, а также немало техники.
Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
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