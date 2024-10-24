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Россияне ударили по почте в Донецкой области: есть погибшие и ранены (фото)

Донецкая область, Четверг 24 октября 2024 20:38
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Россияне ударили по почте в Донецкой области: есть погибшие и ранены (фото) Фото: российские военные ударили по Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские кафиры ударили по почтовому отделению в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что сегодня около 16:30 российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.

Фото: российские военные ударили по Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры - одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили правоохранители.

Еще один мужчина 37 лет был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Пока ему предоставляется квалифицированная помощь.

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.

Потери РФ на фронте

Напомним, что за последние сутки россияне потеряли на фронте более 1000 солдат, а также немало техники.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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