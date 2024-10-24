Росіяни вдарили по пошті в Донецькій області: є загиблі та поранений (фото)

Російські окупанти вдарили по поштовому відділенню в Донецькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

Співробітники прокуратури повідомили, що сьогодні близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району.

Фото: російські військові вдарили по Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури - одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомили правоохоронці.

Ще одного чоловіка 37 років було доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Наразі йому надається кваліфікована допомога.

Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.