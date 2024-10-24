Росіяни вдарили по пошті в Донецькій області: є загиблі та поранений (фото)
Російські окупанти вдарили по поштовому відділенню в Донецькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.
Співробітники прокуратури повідомили, що сьогодні близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району.
"Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури - одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомили правоохоронці.
Ще одного чоловіка 37 років було доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Наразі йому надається кваліфікована допомога.
Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.
Втрати РФ на фронті
Нагадаємо, що за останню добу росіяни втратили на фронті понад 1000 солдатів, а також чимало техніки.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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