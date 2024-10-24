Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и более 40 артсистем, - Генштаб
Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери личного состава и техники (Getty Images)
За последние сутки с 23 на 24 октября, россияне потеряли на фронте более 1200 солдат, 2 реактивных системы залпового огня и почти 70 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 684 280 (+1240) человек ликвидировано;
- танков - 9090 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 18 254 (+25) ед;
- артиллерийских систем - 19 719 (+45) ед;
- РСЗО - 1236 (+2) ед;
- средства ПВО - 981 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108) ед;
- крылатых ракет - 2625 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 286 (+69) ед;
- специальной техники - 3513 (+4) ед.
Ситуация на фронте
По данным ISW, Вооруженные силы имели успех в Курской области, однако войска агрессора давят в Донецкой области.
В то же время, Кремль не смог сформировать альтернативную систему безопасности на саммите БРИКС в Казани.
Тем временем США анонсировали новые серьезные санкции против России за агрессивную войну в Украине.
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