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Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и более 40 артсистем, - Генштаб

Четверг 24 октября 2024 07:42
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Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и более 40 артсистем, - Генштаб Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери личного состава и техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 23 на 24 октября, россияне потеряли на фронте более 1200 солдат, 2 реактивных системы залпового огня и почти 70 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 684 280 (+1240) человек ликвидировано;
  • танков - 9090 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 254 (+25) ед;
  • артиллерийских систем - 19 719 (+45) ед;
  • РСЗО - 1236 (+2) ед;
  • средства ПВО - 981 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108) ед;
  • крылатых ракет - 2625 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 286 (+69) ед;
  • специальной техники - 3513 (+4) ед.

Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и более 40 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте

По данным ISW, Вооруженные силы имели успех в Курской области, однако войска агрессора давят в Донецкой области.

В то же время, Кремль не смог сформировать альтернативную систему безопасности на саммите БРИКС в Казани.

Тем временем США анонсировали новые серьезные санкции против России за агрессивную войну в Украине.

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