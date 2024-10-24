Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и более 40 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 23 на 24 октября, россияне потеряли на фронте более 1200 солдат, 2 реактивных системы залпового огня и почти 70 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным ISW, Вооруженные силы имели успех в Курской области, однако войска агрессора давят в Донецкой области.

В то же время, Кремль не смог сформировать альтернативную систему безопасности на саммите БРИКС в Казани.

Тем временем США анонсировали новые серьезные санкции против России за агрессивную войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.