Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия

Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем воскресенья, 1 февраля, нанесла удар по роддому в городе Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По предварительным данным, по состоянию на 12:00 известно о двух раненых в результате вражеского удара.

Чем именно бил враг не уточняется, однако примерно за час до этого Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.

Обновлено в 12:15

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до шести человек. Как уточнил Федоров, среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

 

Последствия удара

Федоров опубликовал фото с последствиями удара по роддому. На них видны разрушения в кабинетах, выбитые окна и задымление в помещениях.

Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Чем ударили по роддому

По данным ГСЧС, российская армия ударила по роддому ударными дронами. По состоянию на 13:00 известно о трех пострадавших женщинах.

Пожар произошел на 2 этаже в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание.

Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/dsns_telegram)

 

 

Обстрелы Запорожской области

Российские войска систематически обстреливают Запорожскую область, применяя беспилотники, ракеты и авиационные бомбы.

В частности, минувшей ночью оккупанты ударили по частному сектору в Вольнянске. В результате атаки повреждены семь жилых домов, один из них разрушен, возник пожар на газовой трубе, также есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января российские войска атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

ЗапорожьеВойна в Украине