Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки

Російська армія вдень неділі, 1 лютого, завдала удару по пологовому будинку умісті Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
За попередніми даними, станом на 12:00 відомо про двох поранених внаслідок ворожого удару.
Чим саме бив ворог не уточнюється, однак приблизно за годину до цього Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку Запоріжжя та області.
Оновлено о 12:15
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести осіб. Як уточнив Федоров, серед постраждалих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.
Федоров опубілкував фото з наслідками удару по пологовому будинку. На них видно руйнування у кабінетах, вибиті вікна та задимлення у приміщеннях.
За даними ДСНС, російська армія вдарила по пологовому будинку ударними дронами. Станом на 13:00 відомо про трьох постраждалих жінок.
Пожежа сталась на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння.
Російські війська систематично обстрілюють Запорізьку область, застосовуючи безпілотники, ракети та авіаційні бомби.
Зокрема, минулої ночі окупанти вдарили по приватному сектору у Вільнянську. Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків, один із них зруйновано, виникла пожежа на газовій трубі, також є постраждалі.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня російські війська атакували Запоріжжя, в результаті чого зазнали пошкоджень приватні оселі та господарські споруди.