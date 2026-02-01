UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки

Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень неділі, 1 лютого, завдала удару по пологовому будинку умісті Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередніми даними, станом на 12:00 відомо про двох поранених внаслідок ворожого удару.

Чим саме бив ворог не уточнюється, однак приблизно за годину до цього Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку Запоріжжя та області.

Оновлено о 12:15

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести осіб. Як уточнив Федоров, серед постраждалих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

 

Наслідки удару

Федоров опубілкував фото з наслідками удару по пологовому будинку. На них видно руйнування у кабінетах, вибиті вікна та задимлення у приміщеннях.

 Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Чим вдарили по пологовому

За даними ДСНС, російська армія вдарила по пологовому будинку ударними дронами. Станом на 13:00 відомо про трьох постраждалих жінок.

Пожежа сталась на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння.

 Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)

 

Обстріли Запорізької області

Російські війська систематично обстрілюють Запорізьку область, застосовуючи безпілотники, ракети та авіаційні бомби.

Зокрема, минулої ночі окупанти вдарили по приватному сектору у Вільнянську. Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків, один із них зруйновано, виникла пожежа на газовій трубі, також є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня російські війська атакували Запоріжжя, в результаті чого зазнали пошкоджень приватні оселі та господарські споруди.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні