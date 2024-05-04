Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова: есть пострадавшие

Обстрелы со стороны РФ 4 мая

Напомним, по данным Генерального штаба, в Украине в течение последних суток было зафиксировано 119 боевых столкновений.

Кроме того, во время обстрела Днепропетровской области российские кафиры атаковали энергетическую подстанцию . Это привело к обесточиванию ряда объектов.

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