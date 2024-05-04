Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: є постраждалі

Обстріли з боку РФ 4 травня

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Крім того, під час обстрілу Дніпропетровської області російські окупанти атакували енергетичну підстанцію. Це призвело до знеструмлення низки об'єктів.

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