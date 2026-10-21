Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как сообщается, вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.

Из-за ситуации в ситуации невозможно оценить последствия удара.

"Россияне продолжают системно атаковать нефтегазовую инфраструктуру. С начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам "Группы Нафтогаз", что в два раза больше чем в прошлом году", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.