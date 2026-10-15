Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине
Россия ночью 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
В результате удара вражеского дрона повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена.
"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений,
- отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Напомним, российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.
2 октября в Харьковской области российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газсетей", входящий в "Группу Нафтогаз". Внутри находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы.