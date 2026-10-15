ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине

10:30 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине Фото: россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине (naftogaz.com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия ночью 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В результате удара вражеского дрона повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена.

"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений,
- отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Напомним, российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

2 октября в Харьковской области российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газсетей", входящий в "Группу Нафтогаз". Внутри находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Полтавская область Война в Украине Атака дронов
Новости
"С нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России
"С нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло