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РФ атаковала Украину десятками дронов, в том числе реактивными: есть попадания

Киев, Среда 30 июля 2025 09:37
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РФ атаковала Украину десятками дронов, в том числе реактивными: есть попадания Фото: РФ выпустила по Украине 78 дронов за ночь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в ночь на 30 июля выпустила по Украине 78 дронов с трех направлений. Среди вражеских беспилотников были реактивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты выпустили 78 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений: Орел, Курск и Гвардейское в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО обезвредили 51 вражеский беспилотник на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ отметили, что особенность ночной атаки - применение врагом до 8 реактивных БпЛА на северном направлении.

Зафиксировано попадание 27 дронов в семи локациях, падение сбитых (обломки) - на двух локациях.

Последствия атаки РФ

В ночь на 30 июля российские захватчики атаковали дронами Харьков. В результате удара горели автомобили, автомойка, повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт. В Харькове есть пострадавшие в результате ночной атаки "Шахедов".

Также под ударом врага этой ночью был Павлоград Днепропетровской области. Было повреждено транспортное предприятие, возникло несколько пожаров.

Кроме того, в Павлограде повреждены вокзал, пути и контактная сеть. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет.

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