Удар по Павлограду: поврежден железнодорожный вокзал, ряд поездов изменили маршрут

Российские войска сегодня ночью, 30 июля, повредили железнодорожный вокзал в Павлограде Днепропетровской области, также пострадала железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие", - отметили в УЗ.

Сообщается, что обстрелами повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

"Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом. Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - добавили в компании.

Какие поезда изменили маршруты: