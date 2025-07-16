Россияне ударили по объектам инфраструктуры в Виннице: есть пострадавшие

Российская армия в ночь на 16 июля атаковала Винницу дронами. Были попадания в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу главы Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Facebook.

"В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все профильные службы", - отметила она.

По уточненной информации, в Виннице четверо пострадавших в результате российской атаки.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Винницы. В городе несколько раз раздавались взрывы.