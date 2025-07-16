Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури у Вінниці: є постраждалі

Російська армія в ніч на 16 липня атакувала Вінницю дронами. Були влучання в об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької ОВА Наталю Заболотну в Facebook.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Вінниці. У місті кілька разів лунали вибухи.

За уточненою інформацією, у Вінниці четверо постраждалих внаслідок російської атаки.

"Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На місці події працюють всі профільні служби", - зазначила вона.

Обстріл України

В ніч на 16 липня російські окупанти атакували Харків дронами, відомо про трьох постраждалих.

Також під атакою був Кривий Ріг - окупанти вдарили балістичною ракетою і 28 "Шахедами". Через атаку у місті виникли пожежі та масштабні відключення світла.

Відомо, що у Кривому Розі поранення отримав 17-річний юнак, він у важкому стані.

Детальніше про наслідки атаки на Україну - у матеріалі РБК‑Україна.

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