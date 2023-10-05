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Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших

Фото: россияне ударили по магазину в селе под Купянском (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 октября, нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района. Десятки людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых - также один ребенок, девочка", - написал Ермак. 

 

Фото: последствия ракетного удара по селу Гроза (t.me/synegubov)

По его словам, разбор завалов продолжается. 

Реакция Зеленского

Глава государства уже отреагировал на ракетный удар оккупантов. 

"Показательно жестокое российское преступление - удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", - отметил он. 

Зеленский подчеркнул, что российский террор нужно остановить. И все, кто помогает РФ обходить санкции - преступники, все, кто поддерживает страну-агрессора, поддерживает зло. 

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждого народа, который поддерживает нас в защите жизни", - добавил глава государства. 

Он напомнил, что сейчас находится на саммите Европейского политического сообщества, где обсуждает с лидерами стран Европы усиление украинской ПВО и усиление наших воинов. 

"А террористам - ответим. Совершенно справедливо. И мощно", - резюмировал президент. 

Стоит заметить, что по состоянию на 2020 год в селе Гроза Купянского района всего проживали около полтысячи людей. 

Обновлено 16:03

По данным Офиса генерального прокурора, известно о 49 погибших и семи раненых в результате ракетного удара по магазину в селе Гроза. 

Обстрелы Харьковской области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Харьковской области, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители. 

В частности, 2 октября вражеские солдаты ударили по многоэтажкам в Купянске. Ранения получила мирная жительница. 

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