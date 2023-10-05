Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих

Російські окупанти сьогодні, 5 жовтня, завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Десятки людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .
"Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка", - написав Єрмак.
Фото: наслідки ракетного удару по селу Гроза (t.me/synegubov)
За його словами, розбір завалів продовжується.
Глава держави вже відреагував на ракетний удар окупантів.
"Показово жорстокий російський злочин - удар ракети по звичайному продуктовому магазину, свідомий теракт", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що російський терор треба зупинити. І всі, хто допомагає РФ обходити санкції - злочинці, всі, хто підтримує країну-агресора, підтримує зло.
"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя", - додав глава держави.
Він нагадав, що зараз перебуває на саміті Європейської політичної спільноти, де обговорює з лідерами країн Європи посилення української ППО та посилення наших воїнів.
"А терористам - відповімо. Цілком справедливо. І потужно", - резюмував президент.
Варто зауважити, що станом на 2020 рік у селі Гроза Куп'янського району мешкали близько півтисячі людей.
Оновлено 16:03
За даними Офісу генерального прокурора, відомо про 49 загиблих та семеро поранених внаслідок ракетного удару по магазину в селі Гроза.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області, внаслідок чого гинуть і зазнають поранень мирні жителі.
Зокрема, 2 жовтня ворожі солдати вдарили по багатоповерхівкам у Куп'янську. Поранення отримала мирна мешканка.
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