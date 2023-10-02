Россияне обстреляли многоэтажки в Купянске: пострадала женщина

Российская армия сегодня, 2 октября, дважды обстреляла Купянск в Харьковской области. В результате вражеских ударов пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Первый обстрел Купянска

Синегубов сообщил, что оккупанты авиабомбой атаковали город. В результате вражеской атаки было повреждено как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.

Фото: Последствия удара (facebook.com/synegubov.official)

"На эту минуту информации о раненых нет, подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий", - пояснил глава области.

Вторая атака на город

Позже Синегубов написал, что оккупанты нанесли еще один удар по Купянску.

Фото: Последствия удара (t.me/synegubov)

"Повреждены многоквартирные жилые дома", - сообщил глава ОВА.

По его словам, пострадала гражданская женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, ее данные устанавливаются.

Обстрел Купянская

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Харьковской области. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Недавно террористы нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску. Сначала было известно о трех погибших, впрочем, позднее сообщалось о восьми погибших.

По данным ведомства, военные РФ нанесли удар гибридной ракетой "Гром-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38.