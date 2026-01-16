Россияне ударили по критической инфраструктуре на Житомирщине: возник пожар (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 50 работников ГСЧС и 15 единиц техники.

Сообщается, что на месте происшествия работали саперы ГСЧС, и обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также специалисты-химики осуществили контроль воздуха: превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

По данным ГСЧС, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Удары по Житомирщине

В последние недели российские войска атаковали удары по критической инфраструктуре Житомирщины, преимущественно применяя ударные беспилотники, которые летят вдоль северной границы Украины.

Так, ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 15 января нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах Житомирской области.

Также в ночь на 13 января под ударами оказались несколько объектов критической инфраструктуры в Коростенском и Звягельском районах области. На местах попаданий работали спасатели, которые занимаются локализацией и ликвидацией пожаров

Кроме того, в ночь на 11 января войска россиян нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. Из-за попадания возникло несколько пожаров. В результате атаки ранения получили двое работников, у них зафиксированы травмы средней степени тяжести, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.