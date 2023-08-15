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Россияне ударили по Краматорску из С-300: есть погибшие и раненная

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Краматорск, Вторник 15 августа 2023 08:57
Россияне ударили по Краматорску из С-300: есть погибшие и раненная Фото: россияне ударили по Краматорску из С-300 (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные вчера поздно вечером обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Оккупанты ударили по Краматорску в 23:23 14 августа. Вражеские снаряды попали в складские помещения, где хранились продукты. На площади 2400 кв. м возник пожар.

Прокуратура сообщает, что из-за обстрела под завалами оказались два грузчика, тело одного из них деблокировали спасатели.

При этом мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что из-за обстрела торговой базы погибли два человека.

К тому же, получила телесные повреждения 38-летняя кладовщик предприятия. Ее с легкими телесными повреждениями доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Ситуация в Краматорске

РБК-Украина сообщало, что вчера вечером в Краматорске раздавались взрывы. Местные СМИ также сообщали о пожаре после взрывов.

Отметим, что оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области.

К примеру, Краматорск попал под обстрел 31 июля - тогда россияне ударили по промышленной зоне, обошлось без жертв.

А в июне захватчики атаковали город двумя ракетами. Одна из них попала в центр города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

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