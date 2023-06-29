Ракетный удар по Краматорску: полиция показала первые минуты после атаки

Российские оккупанты 27 июня ударили по кафе в Краматорске, в результате чего погибли 12 человек. Появилось видео первых минут после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.

Правоохранители напомнили, что оккупанты полностью уничтожили здание, где находилось кафе. На видео первых минут после атаки можно заметить, как полицейские помогают разбирать завалы.

Личный состав патрульных батальона Краматорска и Славянска вместе с другими спецслужбами разбирали завалы около 2 дней. Поисково-спасательные работы уже завершили.

Обстрел Краматорска

Напомним, российские оккупанты 27 июня вечером ударили ракетами по кафе в Краматорске, где находилось большое количество людей. Также они обстреляли частный сектор Беленькое.

По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 65 раненых в результате удара оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такой теракт, подчеркнул, что Россия заслуживает только поражения и трибунала.