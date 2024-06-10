Россияне ударили КАБами по Харькову: целью стал район жилой застройки

"В Харькове предварительно "прилет" на окраине города в район жилой застройки", - написал Терехов.

Он уточнил, что информацию насчет разрушений и жертв уточняют.

В свою очередь Синегубов отметил, что в результате атаки начался пожар в доме.

"Предварительно - использовали КАБ", - добавил он.

Обновлено 18:09

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по Харькову попали по меньшей мере три КАБа.

"Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых", - отметил городской глава.

По его словам, места других попаданий обследывают специалисты.