UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили КАБами по Харкову: ціллю став район житлової забудови

Ілюстративне фото: у Харкові зафіксували "приліт" КАБу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"У Харкові попередньо "приліт" на околиці міста по району житлової забудови", - написав Терехов.

Він уточнив, що інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють.

У свою чергу, Синєгубов зазначив, що в результаті атаки почалася пожежа в будинку.

"Попередньо - використали КАБ", - додав він.

Оновлено 18:09

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що по Харкову влучили щонайменше три КАБи.

"Одне з влучень прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених", - зазначив міський голова.

За його словами, місця інших попадань обстежують фахівці.

Оновлено 18:31

Терехов уточнив, що на місці ще одного "прильоту" у Київському районі Харкова сильно пошкоджено два приватні будинки. Під завалами можуть бути люди.

При цьому, за інформацією Синєгубова, кількість поранених у місті через удари росіян зросла до шести.

"На різні адреси є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто", - додав глава ОВА.

Удари по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти використовують свої керовані авіаційні бомби для ударів по Харкову. Атаки посилилися після того, як ворог почав наступ на Харківську область із півночі.

Але сьогодні, 10 червня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що по Харкову стали менше бити із ЗРК С-300. Це сталося після того, як Україні дозволили завдавати ударів по території РФ західною зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор ТереховХарківАвіаудариВійна в Україні