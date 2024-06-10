Росіяни вдарили КАБами по Харкову: ціллю став район житлової забудови

Російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"У Харкові попередньо "приліт" на околиці міста по району житлової забудови", - написав Терехов.
Він уточнив, що інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють.
У свою чергу, Синєгубов зазначив, що в результаті атаки почалася пожежа в будинку.
"Попередньо - використали КАБ", - додав він.
Оновлено 18:09
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що по Харкову влучили щонайменше три КАБи.
"Одне з влучень прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених", - зазначив міський голова.
За його словами, місця інших попадань обстежують фахівці.
Оновлено 18:31
Терехов уточнив, що на місці ще одного "прильоту" у Київському районі Харкова сильно пошкоджено два приватні будинки. Під завалами можуть бути люди.
При цьому, за інформацією Синєгубова, кількість поранених у місті через удари росіян зросла до шести.
"На різні адреси є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти використовують свої керовані авіаційні бомби для ударів по Харкову. Атаки посилилися після того, як ворог почав наступ на Харківську область із півночі.
Але сьогодні, 10 червня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що по Харкову стали менше бити із ЗРК С-300. Це сталося після того, як Україні дозволили завдавати ударів по території РФ західною зброєю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.