РФ атаковала ТЦ в Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшие

Россияне в ночь с 24 на 25 июля атаковали Запорожье. В результате вражеских обстрелов загорелся торговый центр и уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Согласно публикациям, около 22:00 для Запорожья и области была угроза применения КАБов и ударных беспилотников. Уже в 23:58 Федоров сообщил, что в городе атакован ТЦ.

"В результате российского удара повреждено помещение торгового центра. На месте попадания возник пожар. Известно о раненых", - написал глава ОВА.

Позже Федоров уточнил, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. По его словам, в результате атаки по объекту торговли повреждены здания и горят товары. Кроме того, он рассказал, кто сейчас пострадал.

"В результате вражеской атаки на Запорожье получил ранения 63-летний мужчина. Пострадавшему предоставляется вся необходимая помощь", - указано в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.