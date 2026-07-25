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РФ атаковала ТЦ в Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшие

01:40 25.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на Запорожье?
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала ТЦ в Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшие Фото: последствия атаки РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Россияне в ночь с 24 на 25 июля атаковали Запорожье. В результате вражеских обстрелов загорелся торговый центр и уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Согласно публикациям, около 22:00 для Запорожья и области была угроза применения КАБов и ударных беспилотников. Уже в 23:58 Федоров сообщил, что в городе атакован ТЦ.

"В результате российского удара повреждено помещение торгового центра. На месте попадания возник пожар. Известно о раненых", - написал глава ОВА.

Позже Федоров уточнил, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. По его словам, в результате атаки по объекту торговли повреждены здания и горят товары. Кроме того, он рассказал, кто сейчас пострадал.

"В результате вражеской атаки на Запорожье получил ранения 63-летний мужчина. Пострадавшему предоставляется вся необходимая помощь", - указано в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что россияне ежедневно атакуют Запорожье, используя для своих ударов дроны и авиабомбы.

Например, в четверг 23 июля враг атаковал город КАБами. В результате атаки были повреждены здание медцентра, пятиэтажный дом и автомобили. Кроме того, пострадали 25 человек.

Также мы писали, что 22 июля враг ударил дронами по предприятию пищевой промышленности. В результате атаки возник пожар и были пострадавшие.

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