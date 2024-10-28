В Харькове раздались взрывы из-за российского обстрела: что известно о последствиях
В Харькове в ночь на 28 октября раздались взрывы во время российской воздушной атаки. Перед этим объявлялось об угрозе вражеских авиаударов на восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.
Взрывы в районе города прогремели около 02:13. Их было несколько.
При этом мэр Харькова предупредил о возможной повторной атаке со стороны российских оккупантов.
"В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны - враг может совершить повторный обстрел", - говорится в публикации Терехова в Telegram.
Кроме того, жителей Харькова просят не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
"Взрывы в Харькове! Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
Добавим, незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили о фиксации активности российской тактической авиации на востоке, и заявили об угрозе авиаударов для прифронтовых областей.
Обновлено: враг попал в многоэтажку, произошел пожар
Как рассказал позже мэр города Игорь Терехов, по предварительной информации, в Холодногорском районе есть попадание по 9-ти этажному жилому дому, и "там пожар и частичное разрушение".
"Информация о пострадавших там уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - передал он.
Обновлено: уточнены последствия, есть пострадавшие
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание в Харькове было рядом с жилым домом.
Так, в Холодногорском районе города из-за российских обстрелов были повреждены стены верхних этажей и остекление окон многоэтажки.
"Рядом с многоквартирным домом возник пожар", - проинформировал чиновник.
Он добавил, что поступила информация о пострадавшем мужчине, который "получил ранение стеклом, госпитализирован в медицинское учреждение".
Но позже руководитель ОВА добавил, что в Харькове после российского обстрела медики получили еще 3 обращения с острой реакцией на стресс.
"На данный момент имеем четырех пострадавших от террористического ночного обстрела Харькова", - проинформировал мэр города в три часа ночи.
Ранее сообщалось, что вчера вечером, 27 октября, в Харькове раздались взрывы во время российской авиаатаки с применением управляемых бомб (КАБов /УАБов). Как передали в мэрии, российские террористы атаковали жилой дом в Харькове.
Позже стало известно, что количество пострадавших в Харькове из-за авиаударов возросло до 6 человек, а "прилеты" были в двух районах города. Также появилось видео о последствиях вражеских обстрелов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.