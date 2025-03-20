Россияне ударили КАБами по Сумской области: два человека погибли

По данным прокуратуры, около 15:20 российские оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы (КАБы) на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.

"В результате атаки врага погибла 69-летняя женщина и мужчина. Два дня назад мужчине исполнился 51 год", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также были повреждены дома вблизи удара места авиабомб.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

"Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители призвали жителей прифронтовых населенных пунктов соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях и избегать опасности до устранения угрозы.

Ситуация в Сумской области

Напомним, в ночь на 19 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область дронами. В частности, вражеский беспилотник упал на крышу больницы, и это уже второе учреждение здравоохранения, которое пострадало за одну ночь.

Также ранее в ЦПД сообщали, что российские оккупанты накапливают силы для более активных действий в приграничье Сумской области. Однако речь не идет о наступлении на Сумы.

Также, по информации ГПСУ, вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и в дальнейшем пытаются пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.