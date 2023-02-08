В Херсоне от вражеского обстрела пострадали два коммунальщика

Фото: В Херсоне от вражеских обстрелов пострадали два коммунальщика (GettyImages)

Во вторник, 7 февраля, российские военные нанесли удар по Херсону. От вражеского обстрела пострадали два коммунальщика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета и начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую в эфире телемарафона.

Отмечается, что двое работников местного водоканала попали под вражеский обстрел. "К большому сожалению, два пострадавших наших сотрудника. Очень тяжелое состояние", - рассказала глава города. По ее словам, работники водоканала выполняли работу на объекте. В это время их "накрыло" минометным огнем.