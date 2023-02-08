Россияне утром ударили по Херсону: снаряды попали в дом и детсад
Российская армия сегодня, 8 февраля, обстреляла Херсон. Вражеские снаряды попали в жилой дом и детский сад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников подтвердил, что россияне утром ударили по городу. В результате атаки пострадал дом. Мужчина и его сын получили легкую контузию.
Также оккупанты обстреляли детский сад в Херсоне, в здании вылетели окна.
Напомним, утром в Херсоне слышали громкие взрывы, начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая подтвердила обстрел со стороны оккупантов.
Она отметила, что россияне били по городу из артиллерии и минометов.
Отметим, за минувшие сутки оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего два человека пострадали.
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