RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по Харькову, попали по пригороду

Фото: Харьков попал во вражеский обстрел (t.me.dsns_telegram_3)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове был слышен взрыв сегодня поздно вечером, 12 мая, из-за вражеских обстрелов. Российские оккупанты при ударах попали по пригороду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Взрыв в районе Харькова раздался около 22:40. Как отметили в мэрии, зафиксированы два "прилета".

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны. Оба прилета в ближайшем пригороде", - рассказал городской голова.

В администрации уточнили, что попадание было зафиксировано "за пределами города Харьков".

В ОВА также добавили, что по состоянию на данный момент данных о возможных пострадавших нет

"На данный момент - без пострадавших. Информация о разрушении устанавливается", - написал Синегубов в своем Telegram.

Отметим, перед этим, около 21:40, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

Российские обстрелы Харькова и области

Напомним, город Харьков, а также сама область - регулярно под обстрелами со стороны российских военных. Так, этой весной оккупанты сосредоточились в своих ударах на уничтожении энергетических объектов и инфраструктуры областного центра и региона. В последние дни обстрелы усилились на фоне наступления росармии в районе приграничья Харьковской области.

Ранее сообщалось, что вчера Харьков дважды попадал под вражеские обстрелы. Был, в частности, "прилет" в пригороде.

Детальнее о враждебном наступлении в регионе и что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВзрывы