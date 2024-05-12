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Росіяни вдарили по Харкову, влучили по передмістю

Фото: Харків потрапив під ворожий обстріл (t.me.dsns_telegram_3)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові було чути вибух сьогодні пізно ввечері, 12 травня, через ворожий обстріл. Російські окупанти при ударах влучили по передмісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Вибух в районі Харкова пролунав близько 22:40. Як зазначили в мерії, зафіксовані два "прильоти".

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні. Обидва прильоти у найближчому передмісті", - розповів міський голова.

В адміністрації уточнили, що влучання зафіксували "за межами міста Харків". 

В ОВА також додали, що станом на зараз даних про можливих постраждалих немає

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація про руйнування встановлюється", - написав Синєгубов у своєму Telegram.

Зауважимо, перед тим, близько 21:40, в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.

Російські обстріли Харкова та області

Нагадаємо, місто Харків, а також сама область - регулярно під обстрілами з боку російських військових. Так, цієї весни окупанти зосередилися у своїх ударах на знищенні енергетичних об'єктів та інфраструктури обласного центра та регіону. Останніми днями обстріли посилилися на тлі наступу росармії в районі прикордоння Харківської області.

Раніше повідомлялося, що вчора Харків двічі потрапляв під ворожі обстріли. Був, зокрема, "приліт" у передмісті

Детальніше про ворожий наступ у регіоні та що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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