Россияне ударили дроном "Молния" по учебному заведению в Харькове

Иллюстративное фото: в Харькове был "прилет" дрона (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 сентября, вечером атаковали Харьков. В городе был "прилет" дрона "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Имеем информацию об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города", - рассказал Терехов. 

По его словам, последствия атаки оккупантов уточняются. 

Позже городской глава уточнил, что "прилет" был на территории учебного заведения в Салтовском районе. По состоянию на сейчас пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Дрон "Молния"

Российский дрон "Молния" - это доступный по стоимости FPV-дрон самолетного типа, изготавливаемый из дешевых материалов: фанеры, картона, пенопласта, иногда с алюминиевыми трубками. 

Такие аппараты оснащены электродвигателями, и их сборка может производиться буквально в полевых условиях: в разобранном виде их могут переносить несколько человек, а монтаж на позиции занимает всего несколько часов. 

Стоимость одной "Молнии" оценивается в районе 300-800 долларов США, при этом ее дальность полета достигает 30-40 км, а максимальная скорость составляет около 70-90 км/ч. Полезная нагрузка - до 3-7 кг взрывчатки, часто это противотанковые мины ТМ-62.

Россияне регулярно используют такие дроны для ударов по Харькову. В частности, 1 августа из-за атаки пострадали десять человек, среди которых были дети.

