Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову, начался пожар

Массированная атака на Харьков

Напомним, сегодня, 22 апреля, днем российские оккупанты запустили по Харькову "Шахеды". В городе прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне атаковали сразу Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский районы Харькова.

В результате такого российского удара пострадали по меньшей мере десять человек. Всего оккупанты применили 13 дронов.

Также враг сегодня атаковал Запорожье. Для этого он использовал управляемые авиационные бомбы.

Известно, что из-за такого удара более 20 человек пострадало. Также был один погибший.

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