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Росіяни вдарили дроном "Молнія" по Харкову, почалася пожежа

Ілюстративне фото: у Харкові почалася пожежа після атаки дрона (facebook.com/DSNS Kyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 22 квітня, ввечері вдарили по Харкову дроном. Загорівся гараж у Салтівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Харків знову під ударом ворожого БПЛА. Внаслідок падіння безпілотника "Молнія" в Салтівському районі горить гараж", - написав Терехов.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки окупантів немає.

При цьому збір даних про наслідки "прильоту" триває.

Масована атака на Харків

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, вдень російські окупанти запустили по Харкову "Шахеди". У місті прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували одразу Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський райони Харкова.

Унаслідок такого російського удару постраждали щонайменше десять осіб. Загалом окупанти застосували 13 дронів.

Також ворог сьогодні атакував Запоріжжя. Для цього він використовував керовані авіаційні бомби.

Відомо, що через такий удар понад 20 людей постраждало. Також був один загиблий.

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