RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне ударили дронами по Сумской области: ранены дети и беременная женщина

Фото: РФ ударила по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 июня, ударили дронами по двум общинам Сумской области. В результате одной из атак пострадали дети и беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

По его словам, россияне ударили дроном по Краснопольской общине. Там известно об одном раненом.

 

Фото: последствия ударов РФ по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)

Также оккупанты атаковали беспилотником Путивльскую общину. По состоянию на сейчас известно об 11 раненых. 

Среди пострадавших - мальчик 6 лет и девочка 16 лет. Также пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.

"Состояние всех - нетяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние", - отметил Григоров. 

Он уточнил, что у части пострадавших только острая реакция на стресс, без ранений. 

Обстрелы Сумской области

Напомним, россияне усилили обстрелы Сумской области на фоне своих попыток создать "буферную зону" в регионе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение прошлой недели оккупанты продвинулись в регионе на 200 метров. Затем украинские защитники отбросили их назад на 200-400 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеДетиДрониАтака дронов