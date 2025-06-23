Росіяни вдарили дронами по Сумській області: поранено дітей і вагітну жінку

За його словами, росіяни вдарили дроном по Краснопільській громаді. Там відомо про одного пораненого.

Фото: наслідки ударів РФ по Сумській області (t.me/grigorov_oleg)

Також окупанти атакували безпілотником Путивльську громаду. Станом на зараз відомо про 11 поранених.

Серед постраждалих - хлопчик 6 років та дівчинка 16 років. Також постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.

"Стан усіх - неважкий, їм надається необхідна медична допомога. Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні", - зазначив Григоров.

Він уточнив, що у частини постраждалих тільки гостра реакція на стрес, без поранень.