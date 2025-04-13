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Россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: ранена медсестра

Воскресенье 13 апреля 2025 18:29
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Россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: ранена медсестра Фото: в результате атаки дронов есть значительные разрушения (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска сегодня, 13 апреля, нанесли удары по больнице в Семеновке Черниговской области. Травмирован один человек, повреждены два отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Россияне снова обстреляли больницу. Били ударными дронами. Есть разрушения - повреждены реанимационное и стоматологическое отделение", - рассказал Чаус.

По его словам, в результате дроновой атаки ранена медработница - медсестра Семеновской городской больницы.

"Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого", - добавил председатель Черниговской ОГА.

Чаус также показал последствия российского удара по больнице.

Фото: последствия атаки дронов РФ на больницу в Семеновке Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Обстрелы медицинских учреждений Украины

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего повредили детскую больницу в центре города.

"К счастью, пострадавших нет - во время очередной вражеской атаки дети с родителями и работниками учреждения находились в укрытии", - рассказал об атаке РФ глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Ранее, 27 марта, около 23:00, российская армия нанесла удар по Золочеву, что в Богодуховском районе Харьковской области, используя ударные беспилотники. В результате атаки была повреждена больница и более 10 жилых домов, однако обошлось без жертв.

А в ночь на 19 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область дронами. В частности, вражеский беспилотник упал на крышу больницы, и это уже было второе учреждение здравоохранения, которое пострадало за одну ночь.

Вечером, 18 марта, российский беспилотник попал в крышу одного из медицинских учреждений города Сумы. В результате атаки были разбиты окна и повреждено здание.

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Черниговская область Атака дронов
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